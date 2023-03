"Nei giorni scorsi uno studente quindicenne all’Istituto Paolini è stato aggredito ed è finito all’ospedale. Innanzitutto è necessario manifestare piena solidarietà al ragazzo ed alla sua famiglia, poi però bisogna prendere provvedimenti severi perché è inaccettabile che accadano episodi del genere, soprattutto vicino alle scuole".

A intervenire è Federico Bitelli, responsabile Lega Giovani Imolese, che chiede l’impegno delle istituzioni perché episodi del genere non accadano più.

"Per evitare che accadano in futuro episodi simili le scuole devono impegnarsi a fondo per promuovere iniziative anti-bullismo e punire con pene severe, quali espulsioni e sospensioni, chi compie queste azioni – sostiene Bitelli –. Qualche mese fa è stata approvata, in Consiglio comunale, una mozione che chiedeva alla Giunta di attivare politiche indirizzate al contrasto di questo fenomeno ma al momento, di concreto, non è ancora stato fatto nulla".

Nella giornata odierna, intanto, il padre del ragazzo aggredito si recherà dai carabinieri a sporgere denuncia. Il giovane, che ha riportato una ferita al labbro, è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni.

Non si esclude che siano stati girati anche alcuni video dai ragazzi che hanno assistito al litigio. Video che potrebbero fare definitivamente chiarezza sul caso.