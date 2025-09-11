Promuovere la lettura fa bene. Il Comune fa il bilancio del progetto. Al centro fumetti, giochi e doni

È un bilancio positivo quello del progetto annuale di promozione alla lettura di Casalfiumanese. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta guidata dalla sindaca Beatrice Poli ha approvato la relazione conclusiva del percorso sviluppato nell’anno educativo 2024-2025 dal titolo ‘La voce delle parole – Poesie, rime e filastrocche per crescere’. Da tempo l’amministrazione casalese propone l’arte di leggere, attraverso azioni ludiche e creative per i più piccoli e iniziative come incontri e mostre per ragazzi e adulti, come valida alternativa al dilagante uso dei dispositivi elettronici. Un programma articolato in tre filoni d’azione: il progetto ‘La voce delle parole’, le attività condivise con le biblioteche del Distretto Culturale Imolese e il bando Acccade. Il primo ha incassato tanti consensi soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo e delle frazioni di San Martino in Pedriolo e di Sassoleone tra incontri con le bibliotecarie, proposte di libri, cicli di letture, sessioni di giochi, laboratori linguistici e approfondimenti con autori come Adelmo Cervi, Massimo Novelli e Sara Fabbricatore.

Pollice in alto anche per le attività dedicate alla libera utenza: il programma nazionale ‘Nati per Leggere’, il dono ai nuovi nati in paese di un libro e della prima tessera della biblioteca e tantissimi laboratori. Con un occhio di riguardo all’inclusione e alla territorialità grazie a progetti come ‘Mammalingua’, per promuovere la lingua madre dei bambini stranieri, e alla rassegna ‘Storie sotto casa’ insieme a scrittori locali. Conferma di gradimento pure per la 41esima edizione dell’Invito alla Lettura che ha incentivato, con giochi in grado di favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle famiglie, gli alunni delle scuole a frequentare la biblioteca per il prestito dei saggi. Sul fronte delle attività a cura delle Biblioteche del Distretto Culturale Imolese, invece, hanno fatto centro gli incontri con il fumettista Gud e la scrittrice per bambini Elisa Mazzoli, le celebrazioni dei compleanni della Pimpa e di Pippi Calzelunghe, il progetto ‘Nati per la Musica’ e l’avvio del Prestito Interbibliotecario Circolante. Per quanto riguarda il bando Acccade, declinato nel progetto cooperativo ‘Acccade in biblioteca’, si è puntato alla promozione culturale e alle attività sulla tutela e cura dei minori con sessioni di formazione per adulti e iniziative per giovani.

Significativo, in concomitanza dell’edizione del centenario della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese, la realizzazione di due laboratori creativi dedicati ai fumetti con pubblicazione dei lavori svolti nel numero speciale del giornalino ‘E’ Ravio’ distribuito a tutti durante l’evento.