Pronte 25 telecamere ‘Imola più sicura’, via libera al progetto. Lavori a inizio 2024

Via libera all’installazione delle 25 nuove telecamere (tra stazione, centro storico e autodromo) dell’atteso maxi-progetto ‘Imola più sicura’. Il Circondario, ente responsabile del piano finanziato dal ministero dell’Interno oltre che da un cospicuo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, ha infatti approvato la realizzazione delle opere contenute nel progetto esecutivo da 273mila euro presentato da Area Blu. I lavori verranno portati avanti a inizio 2024. La gara (a invito) verrà pubblicata la prossima settimana. L’obiettivo è quello di completare le operazioni entro maggio, in tempo per il Gran premio di Formula 1, salvo possibili ritardi dovuti a eventuali autorizzazioni della Sovrintendenza per alcune telecamere.

Dell’intervento destinato ad aumentare in maniera considerevole il numero degli occhi elettronici sparsi nella zona nevralgica della città si parla ormai da quasi un anno. A gennaio, la Giunta del Circondario aveva approvato in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo ‘Imola più sicura’, redatto da Area Blu articolato in tre lotti funzionali. E cioè: 10 telecamere di videosorveglianza lungo l’asse autodromo-stazione; 14 in centro storico; una nel giardino Marziale-piazza Savonarola. In estate, il ministero dell’Interno aveva invece fatto sapere di aver accolto l’istanza presentata da Imola, il cui progetto si era classificato al 39° posto su 1.903 richieste promosse.

"La sicurezza è una delle priorità del governo Meloni. La videosorveglianza si è dimostrata negli anni uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e per le indagini degli inquirenti ed abbiamo sempre sostenuto andasse implementata", aveva sottolineato in quell’occasione Marco Lisei, senatore bolognese di Fratelli d’Italia. "Un altro importante tassello si è completato – era stato invece il commento del sindaco Marco Panieri –. C’è ancora da fare, ma la sicurezza ha rappresentato e rappresenta una priorità". Da parte sua, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Rodolfo Ortolani, aveva rimarcato come "la complementarietà e la sussidiarietà dell’agire" di Palazzo Sersanti avesse consentito di "raggiungere un obiettivo considerevole".

A novembre era poi arrivata anche la comunicazione formale della Prefettura di Bologna, che confermava l’ammissione del Circondario (per conto del Comune) al finanziamento statale da 173mila euro. I 100mila euro restanti li metterà, come da accordi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Gli occhi elettronici a guardia della città saliranno così dagli attuali 42 (erano 25 nel 2020) a 67. Le telecamere di videosorveglianza, di tipo panoramico multisensore a 180° e 360°, saranno collegate al sistema di gestione e di registrazione dell’impianto di videosorveglianza del Circondario attraverso una infrastruttura di rete di comunicazione in fibra ottica già esistente, da portare nelle singole nuove postazioni. Le immagini saranno quindi disponibili per polizia locale, carabinieri, polizia e guardia di finanza.

La mappa dei 25 nuovi occhi elettronici, con i nomi delle strade e degli incroci interessati dall’intervento che in un paio di casi prevede l’installazione di due diversi dispositivi, è presto fatta: Costa-Aspromonte; Appia-Carducci-Costa; Appia-Cavour; Rivalta-Mazzini; Rosselli ingresso Autodromo; Galli; Galli-Cacciari; Rivalta-Vespignani; Emilia, 45-Verdi (ingresso teatro); Cavour-Selice; Don Bughetti-IX Febbraio; Emilia-Caterina Sforza; Emilia-Pisacane-Zappi; Emilia-Centro cittadino; Orsini-Cerchiari; Orsini-Cavour; Cavour,28-Brullo; Emilia-Don Bughetti; Emilia-Cairoli ; Garibaldi-Bandiera; Emilia, 324-Piazza Mirri; Guerrazzi monumento; Giardino Marziale-Savonarola.