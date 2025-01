"Pronti a lavorare con Curcio"

"Confidiamo che questa scelta consenta di imprimere un cambio di passo decisivo, perché i cittadini colpiti dalle alluvioni aspettano risposte concrete". Il sindaco Marco Panieri, presidente dell’Anci Emilia-Romagna, commenta così la nomina di Fabrizio Curcio come nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione.

"Ringrazio il presidente Michele De Pascale e la Regione Emilia-Romagna per il dialogo portato avanti con il Governo su un tema così cruciale – prosegue Panieri –. L’ingegner Curcio, grazie alla sua esperienza e al prezioso lavoro svolto nei precedenti ruoli, rappresenta una risorsa competente e vicina ai territori, come dimostrato durante l’emergenza in Romagna".