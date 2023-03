"Pronti al ricorso in Appello"

"Adesso si apre un’altra parte di questo procedimento. Noi siamo fiduciosi che davanti alla Corte d’Appello, la richiesta di messa alla prova per i miei assistiti venga accolta". Queste le parole dell’avvocato Giovanna Cappello che assiste i due minori accusati di concorso anomalo in omicidio. La legale, durante l’udienza di ieri al Tribunale per i minorenni di Bologna, aveva fatto richiesta di Map per due ragazzi, "anche in virtù di nuovi elementi nuovi che potevano essere valutati e delle dichiarazioni spontanee rilasciate dai miei assistiti". Richiesta che, però, è stata rigettata. Nelle dichiarazioni spontanee, i minori hanno detto di essere responsabili dei fatti, "ma nelle modalità di una rissa che andava evitata".

La legale ha inoltre richiesto che il reato di concorso anomalo in omicidio venisse derubricato in rissa aggravata "in quanto, secondo la mia linea, l’elemento della possibilità che quella situazione finisse con un evento così’ grave come l’omicidio, i miei assistiti non potevano immaginarlo. Per loro era probabilmente una ’scazzottata’ dove qualcuno si sarebbe magari fatto male".

c. c.