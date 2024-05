"Propaganda elettorale,. Amadeus sa di esserci?"

"Amadeus sa di essere finito nella campagna elettorale del centrosinistra?". A chiederlo è la lista ‘Castel Guelfo fa squadra’. "La sua visita a Castel Guelfo è infatti finita sul profilo Facebook della lista di centrosinistra e, conoscendo le qualità professionali dello showman nonché il suo equilibrio, ci risulta difficile credere che si sia prestato a sostenere la campagna elettorale di una determinante parte politica". Una visita lampo nella città dove è nata Radioimmaginaria. "Siamo orgogliosi, come comunità, della visita di Amadeus – precisa il candidato sindaco Marco Signorini – ed è normale e doveroso che ad accoglierlo ci sia stato anche l’attuale sindaco del paese, avremmo fatto la stessa cosa. Il problema è un altro ed è legato al fatto che la visita dello showman sia stata usata per fine propagandistici come conferma il post pubblicato sul profilo elettorale del sindaco. Per questo vorremmo sapere cosa ne pensa lo stesso Amadeus e se è al corrente di tutto ciò. Lo invitiamo comunque alle nostre feste del venerdì sera".