Prorogati al 4 febbraio i termini del bando per i ‘tutor amicali’

Ancora pochi giorni per aderire al bando ‘Tutor amicale 2023’ in scadenza il 4 febbraio. Un’iniziativa partita dall’istituto ‘Scarabelli-Ghini’, in accordo con altre superiori del territorio e con il Nuovo Circondario Imolese, sostenuta dal Distretto per l’Istruzione Cisst e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Un procedimento di selezione pubblica per 10 borse-lavoro, da assegnare a giovani diplomati, laureati o studenti universitari residenti in area circondariale, per svolgere le funzioni di tutor amicale a favore di allievi diversamente abili che frequentano gli istituti secondari di secondo grado della zona. Il progetto rappresenta una preziosa risorsa e un utile servizio per l’integrazione scolastica e formativa dei disabili che saranno seguiti, in primis, in diverse attività didattiche. Dall’affiancamento nelle attività laboratoriali al supporto nello svolgimento dei compiti a casa. Ma anche in quelle fasi extra scuola finalizzate all’ampliamento delle relazioni di gruppo e nella partecipazione a manifestazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Le domande dovranno essere presentate via mail ([email protected]) o tramite consegna a mano presso la stessa scuola. La selezione prevede un colloquio con la commissione di valutazione e la compilazione di una graduatoria. Impegno di circa 100 ore, da svolgere nell’anno scolastico 20222023, per un importo massimo di 976,50 euro lordi. La somma sarà liquidata in proporzione alle ore effettivamente svolte nella misura di 9 euro l’ora (lordo dipendente, ndr).