Prosa, burattini e incontri con artisti: "Così il teatro è alla portata di tutti"

Riparte la rassegna teatrale ‘Nella splendida cornice – Sulle strade del teatro per ragazzi’ dedicata ai giovani del circondario. Dopo il bilancio positivo del primo semestre, con 11 eventi ed oltre mille presenze, è in partenza la programmazione estiva con spettacoli gratuiti in tutto il territorio.

Riflettori puntati, quindi, su borghi, centri storici, piazze, parchi, palazzi, sale e teatri trasformati in palcoscenici vivi e partecipati sui quali portare teatro di figura, burattini, prosa, laboratori, acrobatica aerea, teatro danza e incontri con artisti. Un’offerta di qualità e alla portata di tutti pensata per formare il nuovo pubblico e stimolare la curiosità dei giovani spettatori. Una bella occasione per garantire pari opportunità di accesso alla cultura e abbattere barriere economiche e sociali.

Veste grafica rivisitata, materiali di comunicazione sparsi un po’ ovunque e tutto pronto per una full immersion di eventi da qui al prossimo 30 settembre. Il progetto, che vede il municipio di Castel San Pietro Terme come capofila di una salda coesione organizzativa tra le dieci amministrazioni locali, ha il sostegno della Bcc Ravennate Forlivese Imolese.

Doppia tappa d’avvio serale a Imola, domani e il 26 giugno, con i burattini protagonisti nel parco dell’Osservanza e nel cortile della Bim. Il 28 virata verso Piazza della Repubblica a Castel del Rio poi il 30 a Mordano. Arte di strada di scena nel cuore di Toscanella di Dozza il 1°luglio con trasloco nel giardino della biblioteca comunale di Castel Guelfo il giorno dopo.

E via così per tutta l’estate con soste da non perdere sparse per tutto il territorio, comprese le frazioni: dalla piazzetta del centro civico di Sesto Imolese (10 luglio), al Torrione Sforzesco di Bubano (14 luglio) e nel campo sportivo di Sassoleone (26 luglio).

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul portale web del Nuovo Circondario Imolese.

Secondo Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e coordinatrice del Tavolo Cultura del Nuovo Circondario Imolese "la forza di una collaborazione istituzionale che mette al centro la cultura come strumento di coesione e crescita per tutte le nostre comunità – analizza -. Offrire spettacoli di qualità, completamente gratuiti e accessibili a tutti, significa investire nel diritto di ogni cittadino di avvicinarsi al teatro, vivere i luoghi, riscoprire tradizioni e costruire nuove relazioni".

"Siamo già al lavoro – conclude la prima cittadina casalese – per completare anche la programmazione dell’ultimo periodo dell’anno (che va dal primo di ottobre al 31 dicembre, ndr) e continuare insieme questo percorso di cultura diffusa e condivisa".

red. cro.