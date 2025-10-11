Prosa, musica e contemporaneo . Così il teatro parla alla comunità

Un teatro che non si accontenta di riempire la platea, ma vuole parlare a pubblici diversi e costruire comunità. È la direzione tracciata per la stagione 2025/26 dello Stignani e del servizio teatri del Comune, che affianca alla tradizionale prosa una rete sempre più articolata di rassegne parallele: ‘Altri percorsi’ per la drammaturgia contemporanea, ‘Favole all’Osservanza’ per i più piccoli, concerti, lirica, teatro dialettale e comicità di Capodanno.

DRAMMATURGIA

CONTEMPORANEA

Una delle sezioni più attese è quella dedicata al teatro d’autore. La rassegna ‘Altri percorsi’ allo Stignani torna nel 2026 con quattro appuntamenti a data unica. Si comincia il 25 gennaio con Roberto Mercadini e Il caotico viaggio di Leonardo da Vinci in Romagna, per proseguire l’8 febbraio con Poveri Cristi di Ascanio Celestini. Il 4 marzo salirà sul palco Lodo Guenzi con Toccando il vuoto, mentre il 10 aprile Mauro Lamantia chiuderà con Gramsci Gay, spettacolo già applaudito in numerosi festival italiani. La campagna abbonamenti per la rassegna è fissata per il 17 e 18 gennaio, con prevendite biglietti singoli su Vivaticket a seguire.

FAVOLE ALL’OSSERVANZA

E TEATRO DIALETTALE

Anche quest’anno i più piccoli avranno una stagione dedicata: ‘Favole all’Osservanza’ porterà in scena otto appuntamenti domenicali a partire dal 30 novembre, sempre in collaborazione con Accademia Perduta / Romagna Teatri. Il biglietto resta a 5 euro, con prevendita online dal 1° novembre. Spazio anche alla tradizione con la 49esima rassegna delle Filodrammatiche Cars, che debutterà il 24 gennaio con sette spettacoli in programma e uno speciale appuntamento natalizio il 13 dicembre.

MUSICA E LIRICA

Dieci concerti invernali curati da Emilia Romagna Festival, quattro visioni guidate d’opera gratuite e un grande ritorno: l’opera dal vivo sul palco dello Stignani. Il 22 ottobre l’Orchestra Senzaspine porterà in scena Tosca di Puccini, con un allestimento originale e un cast di giovani interpreti.

SHOW DI CAPODANNO

L’ultimo dell’anno sarà all’insegna della comicità: il 31 dicembre, alle 22, Maria Pia Timo presenterà Capodanno in tutti i sensi, monologo ironico e pungente con brindisi finale insieme al pubblico.

STAGIONE DI PROSA

Il cuore della stagione resta la prosa, con nove titoli e sette repliche ciascuno. Tra i protagonisti del calendario, presentato in anteprima la scorsa primavera, Ferdinando Bruni (Amadeus), Paolo Conticini (Tootsie), Enzo Vetrano e Stefano Randisi (Totò e Vicé), Umberto Orsini e Franco Branciaroli (I ragazzi irresistibili), Elio Germano (La guerra com’è), Luca Marinelli (La cosmicomica vita di Q) e Giuliana De Sio (Il gabbiano). La campagna abbonamenti parte il 19 ottobre: 19-26 ottobre conferme; 1-4 novembre cambio posto o turno; 8-12 novembre nuovi abbonamenti. Anche online su Vivaticket. Per gli under 20, l’intera stagione è disponibile a 70 euro.

I COMMENTI

"Di fianco al suo ruolo di tempio della prosa, lo Stignani si offre come insostituibile punto di incontro", sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi. "In questo momento di contrazione di pubblico, aumentare le recite da otto a nove, e aggiungere un turno in più, quello del martedì, è un azzardo e una mossa coraggiosa – ammette Luca Rebeggiani, direttore del teatro –. Ma rispondiamo alle richieste del pubblico, che ci arrivano sia dagli abbonati sia da chi acquista singoli biglietti".