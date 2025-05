Prossima fermata, lavoro. Ecco la ricetta per i giovani: "Il segreto è la curiosità"

Grande successo per ‘Prossima Fermata’, l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con Officina Immaginata. Durante l’incontro all’Hub Stazione è stato presentato il frutto di un’indagine che ha raccolto le aspettative, le incertezze e le difficoltà delle ragazze e dei ragazzi che si affacciano al mondo dell’impiego, incrociandole con la visione e le esigenze delle imprese del territorio medicinese. Guido Caselli, vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, ha condiviso il panorama degli attuali scenari occupazionali. Hanno portato la loro testimonianza Cristina Tullini, titolare dell’azienda Scatolificio Medicinese Srl e presidente CNA Area Terre di Pianura e Alessio Battaglioli, Chef e titolare dell’Osteria di Medicina.

All’incontro hanno aderito anche le associazioni di categoria CNA Bologna, Confcommercio Ascom e Confesercenti, che riconoscono nel progetto un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra giovani e mondo del lavoro. Il Comune di Medicina ha avviato il progetto ’Prossima Fermata’ per l’obiettivo di indagare i bisogni e le condizioni delle imprese locali e dei giovani di Medicina (tra i 15 e 25 anni). L’analisi del tessuto produttivo ha fornito una mappatura dell’attuale situazione imprenditoriale del territorio. In parallelo, il sondaggio realizzato tra i giovani – nelle scuole superiori, alla Hub Stazione Medicina e sul sito del Comune – ha raccolto le aspettative, le difficoltà e i desideri di chi si affaccia al mondo del lavoro. Tra i punti di convergenza emersi dalle interviste a 175 giovani: la ricerca di un lavoro che possa fare emergere i talenti e cha abbia uno scopo condiviso, che dia possibilità di trasferte, che possa conciliarsi con i tempi della vita privata e che attribuisca responsabilità e obiettivi; vivere l’HUB Stazione anche come un luogo di informazione, orientamento e comunicazione sul tema lavoro; la propensione da parte di ragazze e ragazzi a cercare lavoro anche fuori Medicina, sia in Italia che all’estero, anzi sono ben percepite le possibilità di fare trasferte di lungo periodo fuori sede. Ma cosa dicono le imprese? Quasi tutte lamentano difficoltà nel reperire personale dipendente e anche di stabilizzarlo, soprattutto per la mancanza di alloggi in locazione disponibili. I consigli dati dalle imprese ai giovani sono stati quelli di buttarsi con coraggio nel mondo del lavoro, di avere la volontà di crescere professionalmente e soprattutto di essere proattivi e propositivi, curiosi nell’approccio con l’impresa e con il lavoro.

Zoe Pederzini