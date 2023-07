Protesta al Circondario "Pronti alla mobilitazione"

Ci sono "tante criticità" nel nuovo regolamento relativo all’orario di servizio che gli enti afferenti il Circondario (a parte l’Asp) vogliono applicare a partire dal 1° settembre. A dirlo sono sindacati, che per questo chiedono adesso un confronto immediato con i vertici di via Boccaccio, minacciando lo stato di agitazione del comparto e perfino lo sciopero globale del personale nel caso in cui non vengano apportate le modifiche richieste. A partire dallo slittamento dell’attuazione del regolamento al 1° gennaio 2024, circostanza propedeutica appunto all’inserimento dei correttivi auspicati. La presa di posizione arriva alla luce della programmata assemblea che si è svolta ieri mattina nella Camera del Lavoro di via Emilia alla presenza di oltre 150 dipendenti del Comune e dell’ente di via Boccaccio per esaminare la questione.

"Le perplessità delle organizzazioni sindacali in merito sono state ulteriormente amplificate dalle perplessità dei dipendenti – riferiscono al termine del summit Maurizio Serra (Fp Cgil), Elisa Checcoli (Cisl Fp), Giuseppe Rago (Uil Fpl) e Olivetta Dall’Olmo (Csa) –. Nel regolamento, in più punti (ferie, straordinario, banca ore) riscontriamo la non applicazione del Contratto collettivo nazionale Funzioni Locali: situazione che contrasteremo con ogni mezzo disponibile".

A fine assemblea sono state votate due iniziative da mettere in campo. Sempre secondo quanto riferito dai rappresentanti dei lavoratori, la prima prevede la "richiesta urgente" di confronto con il Circondario sul regolamento, chiedendo lo slittamento dell’attuazione del regolamento al 1° gennaio 2024, "in modo da poter consentire di apportare modifiche allo stesso su indicazioni delle organizzazioni sindacali".

Se ciò non avverrà o se le risposte saranno "le medesime riscontrate nella prima fase di confronto, sarà inevitabile l’apertura di uno stato di agitazione", avvertono Cgil, Cisl, Uil e Csa. "Nei prossimi giorni – annunciano ancora i sindacati – procederemo con la richiesta di riapertura del confronto, che auspichiamo possa produrre risultati in linea con le richieste che sono state avanzate dalle lavoratrici e lavoratori, ed evitare così lo stato di agitazione che successivamente al confronto prefettizio con il conseguente blocco del lavoro straordinario fino allo sciopero globale del personale".