Prove di endurance, le Hypercar in pista

È un piccolo ma gustoso assaggio del Wec – World endurance championship quello che gli appassionati hanno potuto assaporare, tra ieri e martedì, in Autodromo. A pochi mesi dalla manifestazione iridata, pronta a fare tappa a Imola dal 19 al 21 aprile aprendo così la stagione 2024 del circuito, sono infatti scesi in pista Ferrari e Bmw per una serie di test con le rispettive hypercar.

Ai piloti ufficiali del Cavallino rampante che hanno girato con la 499P, presentata a fine 2022 proprio a Imola e già vincitrice della Le Mans di quest’anno, si è aggiunto anche Robert Kubica, attuale campione nella categoria Lmp2 del Wec, oggi pronto a intraprendere una nuova avventura con la Rossa dopo essere stato a lungo protagonista in Formula 1. Numerosi i fan delle quattro ruote che, come sempre accade in questi casi, si sono assiepati lungo le reti del circuito per ammirare da vicino i bolidi sfrecciare lungo la pista.