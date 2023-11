Prove di evacuazione in municipio: tutti fuori in quattro minuti

Prove di evacuazione ieri in municipio. Per effettuare la prova è stato ipotizzato che ci fosse un principio di incendio al terzo piano del Municipio e, al segnale prestabilito (il suono di due trombe da stadio), è scattato il Piano di Emergenza interno.

Sotto la guida del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione del Comune che lavora in collaborazione con l’Unità operativa Organizzazione, il responsabile dell’emergenza e gli addetti antincendio ed evacuazione, coadiuvati dagli addetti al servizio di pronto soccorso (in totale 22 addetti),

indossando una pettorina arancione, hanno condotto la prova. Tutte le persone presenti in municipio sono state condotte in 4 minuti attraverso le tre scale del palazzo, fino al punto di raccolta in piazza XX Settembre, dove è stato fatto l’appello. Hanno partecipato all’esercitazione 73 dipendenti, 3 utenti e il sindaco Fausto Tinti. A seguire la prova si è svolta anche nella biblioteca comunale (13 persone).