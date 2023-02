Prove e gara, le date del Gp

Si avvicina l’appuntamento con il Gp di Formula 1 del 19-21 maggio, un evento che mai come quest’anno cade in un periodo avanzato della stagione, al punto da aver fatto nascere la diatriba con gli organizzatori di ‘Tennis on the Racetrack’, manifestazione inizialmente programmata il 23 del mese ma nei fatti sfrattata dal ritorno del Circus. Gli orari del weekend iridato sono già noti. Venerdì alle 13.30 e alle 17 e sabato alle 12.30 le tre sessioni di prove libere. Sabato alle 16 le qualifiche per stabilire la griglia di partenza. Domenica alle 15 la gara.