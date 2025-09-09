Prove, Mora di un altro livello. Nel femminile davanti La Venere

Mora e Venere sugli scudi, gli altri a inseguire. È questo il responso delle prove ufficiali che hanno premesso di comporre la griglia delle gare di domenica per l’attesissima Carrera 2025. La prima notizia è lo strapotere della Mora sia nelle qualifiche in coppa Terme che nell’Autopodistica del pomeriggio. Il tempo piazzato dai neri ha annichilito tutte le avversarie, giunte a distanza davvero siderale. Il Cavedano partirà secondo, ma con un distacco sull’arrivo alle Terme che in prova è stato di oltre 3 secondi, mentre terzo si è piazzato l’Ov, a quasi cinque secondi. A seguire Coyote e Porz, col Blackjack che partirà sesto. In quarta fila ci saranno Volpe e Nibbio, e in quinta Ovetto e Delfino. Più dietro sono giunte nell’ordine di Gataz, Porzlen, Squalo e Wile, mentre l’esordiente La Bionda ha fatto segnare il 15esimo tempo. Dalla 16esima alla 20esima posizione ci sono 3bbio, Skaiol, Bianconibbio, Rocket e Snakes. In Autopodistica Mora ancora protagonista ma con sette decimi scarsi di vantaggio dall’Ov, poi a due secondi dagli arancioni ecco il Porz e decisamente più staccato il Blackjack. Dal quinto al decimo posto ci sono Volpe, Coyote, Cavedano, Nibbio, Delfino e Ovetto. Undicesimo tempo per i Gataz e poi a seguire Bianconibbio, Porzlen, Squalo, Wile, La Bionda, 3bbio, Skaiol, Snakes e Rocket.

Nella Carrera Rosa, invece, a staccare il pass per la pole sono state le ragazze de La Venere, che hanno girato oltre tre secondi più veloci delle Cavedane. A seguire partirà terzo il Team Spritz, e quarte Le Volpi. A chiude, la novità della Porze.

c. b.