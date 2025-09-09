Prove, Mora di un altro livello. Nel femminile davanti La Venere

Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
Imola
CronacaProve, Mora di un altro livello. Nel femminile davanti La Venere
9 set 2025
CLAUDIO BOLOGNESI
Cronaca
Mora e Venere sugli scudi, gli altri a inseguire. È questo il responso delle prove ufficiali che hanno premesso di comporre la griglia delle gare di domenica per l’attesissima Carrera 2025. La prima notizia è lo strapotere della Mora sia nelle qualifiche in coppa Terme che nell’Autopodistica del pomeriggio. Il tempo piazzato dai neri ha annichilito tutte le avversarie, giunte a distanza davvero siderale. Il Cavedano partirà secondo, ma con un distacco sull’arrivo alle Terme che in prova è stato di oltre 3 secondi, mentre terzo si è piazzato l’Ov, a quasi cinque secondi. A seguire Coyote e Porz, col Blackjack che partirà sesto. In quarta fila ci saranno Volpe e Nibbio, e in quinta Ovetto e Delfino. Più dietro sono giunte nell’ordine di Gataz, Porzlen, Squalo e Wile, mentre l’esordiente La Bionda ha fatto segnare il 15esimo tempo. Dalla 16esima alla 20esima posizione ci sono 3bbio, Skaiol, Bianconibbio, Rocket e Snakes. In Autopodistica Mora ancora protagonista ma con sette decimi scarsi di vantaggio dall’Ov, poi a due secondi dagli arancioni ecco il Porz e decisamente più staccato il Blackjack. Dal quinto al decimo posto ci sono Volpe, Coyote, Cavedano, Nibbio, Delfino e Ovetto. Undicesimo tempo per i Gataz e poi a seguire Bianconibbio, Porzlen, Squalo, Wile, La Bionda, 3bbio, Skaiol, Snakes e Rocket.

Nella Carrera Rosa, invece, a staccare il pass per la pole sono state le ragazze de La Venere, che hanno girato oltre tre secondi più veloci delle Cavedane. A seguire partirà terzo il Team Spritz, e quarte Le Volpi. A chiude, la novità della Porze.

c. b.

