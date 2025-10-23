Provinciale 31, FdI in pressing: "Vogliamo tempi certi sui lavori"

"Le condizioni della SP 31 Via Larga, in particolare nel tratto di competenza della Città Metropolitana di Bologna, sono arrivate a un livello di grave deterioramento e criticità che non può più essere ignorato". Lo sottolineano la capogruppo regionale di FdI, Marta Evangelisti, e il capogruppo metropolitano Nicolas Vacchi. Il gruppo in Città metropolitana ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco Matteo Lepore.

"Il degrado del piano viabile, delle banchine e dei margini sta compromettendo la sicurezza e la fluidità della circolazione – spiegano i due consiglieri –. Il degrado della sede stradale è motivo di forte preoccupazione per gli utenti, in quanto incide direttamente sui potenziali rischi di incidente e sull’usura dei veicoli. Inoltre l’attivazione di nuovi insediamenti logistici nell’area comporterà verosimilmente un significativo e sostanziale incremento del traffico veicolare, in particolare quello pesante, rendendo l’intervento probabilmente non più differibile".

Per queste ragioni, nell’interrogazione si chiede al sindaco metropolitano di sapere "qual è la valutazione tecnica attuale sullo stato di conservazione e di sicurezza del manto stradale, delle banchine e dei margini della SP 31 (Via Larga) nel tratto in questione e di competenza Metropolitana".

"Vogliamo sapere se e con quale priorità il tratto sia inserito nei Piani di Lavori Pubblici o nei programmi di manutenzione straordinaria, specificando le risorse economiche dedicate e le tempistiche per un intervento completo", concludono da FdI.