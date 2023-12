Provinciale Gesso, cantieri nel 2024

A diversi mesi di distanza dalla realizzazione della celebre ‘bretellina’ di transito, numeri alla mano, il primo vero intervento completato nella vallata del Santerno dai nuclei specializzati dell’Esercito e dei Vigili del Fuoco dopo l’alluvione di primavera, si è parlato di nuovo della provinciale 34 ‘Gesso’. E’ successo durante un incontro pubblico molto partecipato, a tratti anche con toni caldi e polemici, andato in scena nei giorni scorsi nella sala civica di Sassoleone. Presenti Marco Monesi, supporto al sindaco metropolitano Lepore per la ricostruzione post calamità, e il dirigente del settore strade, sicurezza e ciclovie della Città Metropolitana, Maurizio Martelli. Insieme a loro anche i sindaci di Casalfiumanese e Fontanelice, Beatrice Poli e Gabriele Meluzzi. Dopo aver ripercorso l’intero iter dei lavori fatti sulla strada, sulla quale erano piombate due grosse frane di cui una superata proprio grazie al bypass asfaltato in uso da mesi, si è cercato di delineare il futuro dell’intervento necessario per contenere i disagi nei pressi del secondo smottamento. Rimossa subito l’ipotesi di una soluzione provvisoria lampo a ridosso della vecchia carreggiata in stile Sp33, come rimarcato a più riprese da geologi e tecnici dopo i sopralluoghi, è caduta definitivamente pure l’opzione di una nuova deviazione tra i campi per tagliare fuori l’abitato di Sant’Apollinare e ricollegarsi all’arteria. Via libera, quindi, ad una scelta tempestiva per affrontare l’inverno con l’asfaltatura di quel tratto di strada ghiaiato che attraversa la borgata di case prima di collegare Sassoleone con Gesso. La volontà è quella di mettere in sicurezza il transito veicolare dalle insidie delle precipitazioni e del gelo dei prossimi mesi, poi barra a dritta per l’avvio dei cantieri legati ai progetti di ripristino definitivi. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono le due maxi frane ed il recupero della stabilità dei collegamenti viabili. Cronoprogramma? Si parla di un anno, in pratica l’intero 2024, di lavorazioni stando a quanto dichiarato degli uomini arrivati dal capoluogo felsineo. L’incontro pubblico è stato preceduto da due specifici momenti di confronto. Il primo è avvenuto all’altezza della Bordona con il produttore agricolo che ha avuto ingenti danni nella sua stalla a causa di uno smottamento. Le parti hanno concordato un piano di messa in sicurezza del pendio che insiste proprio sull’allevamento. Il secondo, invece, ha interessato i residenti di Sant’Apollinare per divulgare il quadro relativo alla prossima asfaltatura. Durante l’assemblea, infine, è emersa anche la necessità di valutare un rafforzamento dei parametri di sicurezza della ‘bretellina’ sulla Sp34: più indicazioni per segnalare le brusche curve e guardrail, o newjersey, per scongiurare guai peggiori. Un argomento, quello della manutenzione delle provinciali, che ha animato varie fasi del dibattito in cui i cittadini hanno sviscerato un certo malcontento per lo stato generale di cura delle provinciali della zona pre e post alluvione.