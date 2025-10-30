Provinciale, riqualificazione al via: "Garantire la sicurezza di chi guida"

Le critiche condizioni della Sp31 via Larga, arteria già nota alle cronache per una serie di gravi incidenti con conseguenze anche mortali, hanno unito nell’appello bipartisan tutti gli esponenti della politica locale. Dalle continue sollecitazioni inviate dalla giunta a trazione centrosinistra guidata dal sindaco Claudio Franceschi alla Città Metropolitana (responsabile della gestione della strada, ndr) all’interrogazione inviata nei giorni scorsi al sindaco metropolitano Matteo Lepore dai meloniani Marta Evangelisti e Nicolas Vacchi per il centrodestra.

Senza dimenticare la petizione promossa dalla lista civica Progetto Castel Guelfo, con oltre un migliaio di firme in calce, con richiesta di sistemare con urgenza il tratto viabile compreso tra via dell’Industria a Poggio Piccolo e la confluenza con via di Dozza in località Bettola.

Uno sforzo unanime che, nelle scorse ore, è sfociato in una prima risposta ufficiale da parte dell’ente con sede nel capoluogo felsineo. "Visto che la soluzione temporanea durerebbe pochi anni, costringendoci ad interventi annuali per cui non abbiamo risorse sufficienti, abbiamo deciso di procedere con un risanamento profondo della Sp31, ma per stralci – fanno sapere dalla Città Metropolitana –. Con le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per le annualità 2025 e 2026, cominceremo le lavorazioni per 1.200 metri complessivi divisi sui 2 lati per i tratti più ammalorati".

Un cantiere dal costo complessivo di 200mila euro. Ma non è tutto: "Anche in funzione dell’efficacia dell’intervento, negli anni successivi si procederà pure con le porzioni meno rovinate sempre con riferimento al tratto stretto tra i chilometri 17,5 e 21 – si specifica nel comunicato dell’ente –. Il nostro obiettivo resta la ricerca delle risorse necessarie per garantire un adeguamento complessivo dell’intero segmento sia come fondazioni che come larghezza della sezione stradale, oggi inadeguata agli attuali standards normativi".

Insomma, una prima buona notizia che dovrebbe materializzare, già all’inizio del mese di novembre, uomini e mezzi all’opera lungo la Sp31: "Una notizia, seppur parziale, che ci rasserena perché era improponibile l’idea di attendere il 2027 per un intervento corposo e massiccio – sottolinea il sindaco guelfese Franceschi –. La volontà di tutti è quella di mettere in sicurezza con tempismo un’arteria ormai in pessime condizioni e teatro di gravi incidenti. Si tratta di una strada utilizzata ogni giorno da centinaia di pendolari, ben venga lo sforzo della Città Metropolitana", conclude il primo cittadino.