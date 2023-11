Provinciali, modifiche alla viabilità

Medicina e Molinella, divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 26 tonnellate lungo le provinciali sp5, sp291 e sp49. Da ieri, lungo le strade provinciali sp5 ‘San Donato’, sp291 ‘Medicina Sant’Antonio di Quaderna’ e sp49 ‘Imperiale’, nei comuni di Molinella e Medicina, a seguito di controlli effettuati nell’ambito delle indicazioni date dalle ‘Linee Guida ponti’ - dl 17 2022, emanato dal Ministero dei Trasporti, è istituito in via precauzionale il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 26 tonnellate. Il divieto rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni idonee alla circolazione, stabilito da successivi accertamenti.

Nel dettaglio: al km 29+032 della strada provinciale sp5 ‘San Donato’, in corrispondenza del ponte sul Canale Allacciante IV circondario,a Molinella, al chilometro 30+499 della provinciale sp5 ’San Donato’, in corrispondenza del ponte sul Canale Lorgana, nel territorio di Molinella, al km 14+775 della strada provinciale sp291 ‘Medicina Sant’Antonio di Quaderna - 1° tronco’, in corrispondenza del ponte sul torrente Idice, a Medicina, e, infine, al km 0+202 della strada provinciale sp49 ‘Imperiale’, in corrispondenza del ponte sul Fiume Reno, a Molinella.