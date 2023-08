Psicofarmaci in classe e soldi falsi Si attivano anche i servizi sociali

Sono stati segnalati ai Servizi sociali i quattro ragazzi finiti nei guai per aver smerciato in classe pasticche di Rivotril, uno psicofarmaco contenente benzodiazepine che garantisce relax. Anche troppo relax, visto che i comportamenti dei giovani – semiaddormentati e con problemi di eloquio ed equilibrio – erano stati segnalati dai professori ai carabinieri. Ora dunque, indagine penale a parte, saranno i Servizi sociali ad occuparsi di questi ragazzi, all’epoca dei fatti minorenni, per capire quale possa essere il percorso di recupero (anche psicologico), dal momento che utilizzare quei farmaci dà problemi di dipendenza e interromperne la somministrazione all’improvviso comporta seri rischi per la salute. Uno dei quattro, nel frattempo diventato maggiorenne, è stato trovato in possesso di banconote false molto ben fatte: la scoperta si deve ai carabinieri della stazione di Castel San Pietro che hanno effettuato una perquisizione molto scrupolosa nell’abitazione del ragazzo a Castello. Il quale ragazzo non ha saputo spiegare ai militari la provenienza dello psicofarmaco. Fino ad ora, gli inquirenti hanno ricostruito la ‘vita’ di un centinaio di pasticche. Ma possono esserne state vendute anche delle altre.

Quanto alle banconote false, definite dagli inquirenti di ottima fattura, c’è una novità: un altro ragazzino è stato sorpreso nei giorni scorsi dai carabinieri in sella a uno scooter nel Veronese. Aveva con sé circa tremila euro in banconote da venti euro perfettamente contraffatte. E’ finito davanti al giudice e ha patteggiato. Resta da capire come e dove si fosse procurato il denaro fasullo. Le coincidenze con l’inchiesta condotta dai militari guidati dal maggiore Andrea Oxilia sono evidenti. Anche a Castel San Pietro sono stati scoperte banconte da venti euro false ma molto ben fatte. Gli accertamenti sono in corso. Magari qualche indicazione più utile arriverà dai numeri di serie del denaro scoperto a Castello e nel Veronese.

L’indagine dei carabinieri era partita a marzo 2022 ed è andata avanti fino ai primi mesi di quest’anno. È stata difficile e molto delicata, in quanto si aveva a che fare con ragazzi allora minorenni e quindi destinatari di forme di ‘attenzione penale’ caratterizzate da una maggiore e doverosa tutela. Le ricette con le quali era stato acquistato il Rivotril in farmacia erano state falsificate ad arte, e la firma era quella di dottori (anche in pensione), risultati del tutto estranei alla vicenda. Per queste prescrizioni, i giovani dovranno rispondere del reato di falsità materiale commessa da privato in concorso. Per i soldi falsi, il diciottenne castellano è stato denunciato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

red. cro.