Pug al centro delle critiche: "Una commissione ad hoc"

Il Pug che divide. Torna all’attacco Nicolas Vacchi, vicepresidente del consiglio comunale di Imola in quota Fratelli d’Italia, dopo la recente adozione del Piano Urbanistico Generale. Così, dopo le perplessità espresse in aula dall’opposizione in merito al documento strategico, la nuova polemica viaggia in scia dell’annuncio di un possibile ricorso al Tar da parte dell’Associazione Imolese Tecnici Edili: "Ce lo aspettavamo e lo avevamo già detto in consiglio votando contro – ha scritto in una nota Vacchi –. Urge chiarezza e la necessità di convocare una Commissione Urbanistica ad hoc". E scende nei dettagli il meloniano: "Le criticità sollevate dall’Aite, in particolare riguardo alla nuova disciplina della Riduzione dell’Impatto Edilizio e al rischio di indeterminazione del diritto edificatorio con criteri soggettivi, sono esattamente il cuore delle nostre perplessità e del nostro dissenso – ha sottolineato –. Il gruppo di Fratelli d’Italia, quindi, ha votato contro l’adozione. Eravamo convinti che un piano così strutturato, e con una normativa così determinante, non fosse sufficientemente chiaro e condiviso con la conseguenza di innescare seri problemi applicativi e legali".

Poi l’affondo: "La presa di posizione dei tecnici, che vivono ogni giorno la realtà dei cantieri, avvalora l’esigenza di un ripensamento profondo e di un maggiore confronto tecnico-politico – ha tuonato Vacchi –. E per fortuna che il sindaco Panieri e l’assessore Zanelli hanno sempre parlato di condivisione e partecipazione in merito alla fase programmatoria del Pug". Con richieste chiare: "La convocazione di una Commissione Urbanistica ad hoc aperta a tecnici e operatori del settore per esaminare nel dettaglio e in modo trasparente tutte le criticità – ha analizzato il vicepresidente del consiglio comunale di Imola –. Ad oggi, procedere col Pug, significherebbe paralizzare il settore con contenziosi e incertezze". E una chiosa che lascia poco spazio ai dubbi: "Un piano così strategico per il futuro del nostro Circondario non può nascere sotto i peggiori auspici e con la minaccia di un annullamento – ha concluso Vacchi –. È il momento della chiarezza e della responsabilità, non dei metodi prettamente politici".