Pug, il percorso prosegue I sindaci dei dieci Comuni del Circondario stanno prorogando i tempi per presentare le osservazioni al Piano Urbanistico Generale, strumento che definirà il futuro del territorio per i prossimi anni. Oltre 500 persone hanno partecipato agli incontri, dimostrando l'importanza e l'interesse per la pianificazione del territorio.