Pug, Zanelli ai tecnici: "Pronti al dialogo"

L’assessore Michele Zanelli cerca la strada del dialogo con i tecnici imolesi sull’approvazione del Piano urbanistico generale. Dopo che Aite (Associazione indipendente tecnici edilizi) si è detta pronta nei giorni scorsi a intraprendere la strada del Tar per chiedere l’annullamento del Pug, ieri è arrivata la risposta del titolare della delega all’Urbanistica con una lettera aperta e un "messaggio" ai professionisti del settore.

"Il cambio di paradigma introdotto dalla legge regionale 24/2017 nella pianificazione urbanistica è troppo importante – afferma Zanelli – per rischiare che l’adozione del Pug intercomunale del Circondario venga distratta da una polemica strumentale sull’introduzione del Rie (Indice di riduzione dell’impatto edilizio) che non è altro che uno strumento di valutazione dell’indicatore prestazionale della permeabilità dei suoli".

Per questo l’assessore invita i tecnici a "dedicare il tempo necessario per prendere confidenza con lo strumento in un’ottica di confronto alla pari coi tecnici comunali e con l’ufficio di piano del Circondario che – conclude Zanelli – è a disposizione per organizzare incontri e sperimentazioni su casi concreti".

Sempre sul Pug, da registrare anche le critiche del consigliere comunale Ezio Roi (M5s). "Le risposte contenute in questo nuovo regolamento sono in perfetta continuità con le logiche espansive del passato – protesta l’esponente di opposizione –. E se non sono bastate tutte le ferite che il cambiamento climatico ha inferto al nostro territorio, non sappiamo veramente cosa debba succedere ancora perché ci si fermi a riflettere".