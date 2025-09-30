PuliAmo il mondo: raccolti 50 chili di rifiuti

Tante persone hanno preso parte sabato scorso all’iniziativa ‘PuliAmo il Mondo’ di Legambiente a Castel Guelfo. Una sessione speciale di pulizia dei parchi e delle aree verdi adiacenti al centro storico, sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Franceschi, che ha portato alla raccolta di 40 sacchi di rifiuti pari a un peso complessivo di circa 50 chilogrammi.

All’iniziativa hanno partecipato anche una ventina di alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del paese oltre ai gruppi Gam e civici comunali. I volontari così si sono messi all’opera in cinque zone dell’abitato per materializzare un’azione ancora più efficace e ripulire diverse aree. Un gruppo di lavoro, infatti, si è concentrato nell’area del centro storico e del borgo mentre gli altri hanno ripulito le vie Due Giugno, Nuova, Volta, Nadi, Tonelli, Berlinguer, De Gasperi e Larga insieme alla ciclabile di via Stradone, agli spazi nei pressi del PalaMarchetti e del parco ‘Rosa dei Venti’. Una vera e propria pulizia quindi in tante zone del comune di Castel Guelfo, dal centro abitato alle zone più esterne.

Molto soddisfatto il sindaco Franceschi, così come è stato alto l’entusiasmo dei giovani e dei volontari che hanno partecipato in masa a questa iniziativa. Segno che la sostenibilità, l’ambiente e le politiche green sono temi importanti per tutte le generazioni, soprattutto per quelle più giovani.