Pulizia di fossi e terreni, l’ordinanza: "Ciascuno faccia la propria parte"

Il municipio di Borgo Tossignano ha alzato l’asticella del rigore per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione dei terreni privati in ambito urbano ed extraurbano. Il sindaco Mauro Ghini ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza che richiama tutti gli interessati alla massima responsabilità per quanto riguarda la cura del verde. Un provvedimento arrivato dopo specifiche ispezioni nella zona dalle quali sono emerse una serie di lacune manutentive nei fondi confinanti con strade comunali, vicinali e demaniali. Uno stato di abbandono e incuria della vegetazione su terreno privato che preoccupa in chiave di propagazione di incendi. Ma anche dal punto di vista igienico, con la possibile proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, e in termini di sicurezza. Per non parlare del rischio di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti nella pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche.

Diventano obbligatori, quindi, gli interventi di sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta così come la rimozione della vegetazione secca (anche in aree coltivate, ndr) che ricade nella proprietà privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale. Il tutto con particolare attenzione alle aree nelle vicinanze delle abitazioni o prospicenti a strade di uso pubblico a tutela della viabilità. Non solo. Via libera alla rimozione tempestiva nei fossi stradali, e nei tombamenti degli stessi, di rami, ramaglie e rifiuti inorganici di qualunque natura che impediscono il corretto deflusso delle acque e la loro immissione nel sistema di raccolta principale. Senza dimenticare la manutenzione, pulizia e spurgo dei fossi, dei canali di scolo e delle cunette nonché la demolizione di tutte quelle opere, anche provvisorie, presenti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua demaniali.

L’obiettivo? Garantire l’accesso in sicurezza ai punti strategici dove sono previsti interventi di manutenzione straordinaria. Pronte sanzioni salate per i trasgressori, con importi fino a 500 euro, e controlli a carico degli uomini della polizia locale. Ma il documento, che fa capo al codice civile ed ai vari regolamenti in vigore sulla materia, è condiviso anche da polizia provinciale e carabinieri forestali. "La volontà di questa ordinanza è quella di dare un impulso deciso alla cura, al decoro e alla manutenzione del nostro territorio – spiega il sindaco Mauro Ghini -. Ognuno deve fare la propria parte, come gesto di civiltà nei confronti della comunità, ed essere responsabile di ciò di cui è proprietario. Con queste regole vogliamo tentare di sanare la situazione. Siamo al lavoro da tempo anche per evitare l’avanzato stato di degrado degli immobili del centro storico abbandonati richiamando alla massima attenzione i rispettivi proprietari".

Mattia Grandi