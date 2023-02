Pulizie straordinarie in piazza

Una mattinata di raccolta rifiuti in Piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano. Una bella sinergia d’intenti quella tra l’amministrazione guidata dal sindaco Mauro Ghini, schierato in prima linea con tanto di guanti, sacchi e cestoni, ed i ragazzi della squadriglia ‘Ghepardi’ del gruppo Scout Imola 2 di Zolino. I giovani, che erano in missione, hanno proposto questo prezioso servizio di volontariato per la comunità del paese della vallata del Santerno. "Abbiamo incontrato volentieri questi ragazzi e accolto la loro disponibilità – ha scritto sui social il primo cittadino -. Non mancheranno altri momenti per trascorrere del tempo assieme".