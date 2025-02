"Punire i furbetti, non chi è onesto"

"Aumenti dei prezzi sui biglietti degli autobus? Non è una bella cosa, specialmente per i pendolari, ma penso che bisognerebbe guardare più verso chi non paga il biglietto: quello è un fatto ben più grave".

Queste le parole di Luigi Marinelli, che commenta la polemica dell’aumento dei prezzi dei mezzi pubblici facendo luce su un’altra problematica: quella dei furbi che non obliterano il biglietto durante la corsa. "Se uno usa i mezzi pubblici assiste a queste scene con una certa frequenza, per questo penso che bisognerebbe parlarne di più – prosegue il lettore –, e soprattutto ci vorrebbero più forze dell’ordine in giro a controllare".