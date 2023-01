’Punti di luce’, essere una donna nella Shoah

Inaugurata, all’ex bar Bacchilega di Imola (via Emilia, 167), la mostra ‘Punti di luce - Essere una donna nella Shoah’. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica anche 16-19. L’iniziativa, organizzata nell’ambito degli eventi per il ‘Giorno della Memoria’ è a cura di associazione PerLeDonne, Aned, Anpi e Cidra, nell’ambito del progetto ‘Che radio di genere’ promosso dall’associazione PerLeDonne in collaborazione con l’istituto Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme. Per gli istituti scolastici prenotazione all’indirizzo [email protected]