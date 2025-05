"Punti di ritrovo, restano solo i bar"

"Bar, caffetteria, edicola e tabaccheria". La barista Silvia Lionello rivela che il Mini Bar è in realtà una grande risorsa e non un piccolo angolo come si intuirebbe dal nome. Se numerosi locali a Toscanella sono costretti a chiudere per la mancanza di clientela, questo non è il caso del poliedrico ambiente che attrae persone di ogni età. C’è chi si ritrova qui alle cinque del mattino (orario di apertura) per sorseggiare un’incoraggiante caffè prima di iniziare la giornata lavorativa, chi ne festeggia la fine con un aperitivo e chi si ferma per comprare il giornale dopo la chiusura dell’edicola. "Ne abbiamo per tutti i gusti" conclude la Lionello.