Punto d’ascolto per eventi culturali

Il Comune attiva un ‘punto d’ascolto’ rivolto ad associazioni ed enti del territorio impegnati nella realizzazione di progetti artistici e culturali. L’idea nasce sulla base dell’esperienza fin qui sviluppata con il ciclo di incontri informativi denominato ‘Progettare la cultura’ che si è svolto nei mesi scorsi.

Ora, dopo quella positiva esperienza, a partire dal 9 gennaio 2023 negli uffici del servizio Attività culturali (piazza Gramsci 21, 2° piano), sarà disponibile, all’interno dell’orario ordinario di apertura al pubblico settimanale, un ‘punto d’ascolto’ dedicato a tutte le associazioni per supporto e consulenza su specifici procedimenti in capo al servizio (es. richiesta contributi e patrocini per eventi culturali), ma anche per informazioni e indicazioni utili a ‘giovani’ associazioni che si confrontano per la prima volta con la pratica dell’organizzazione di un evento culturale. Gli orari dedicati in modo specifico a quest’attività sono i seguenti: lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 13 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

"La collaborazione tra le associazioni del territorio e il Comune rappresenta una grande ricchezza per Imola e la sua offerta culturale – sottolinea Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Dopo gli incontri informativi e formativi del ciclo ‘Progettare la cultura’ che hanno rafforzato questo legame, attiviamo questo nuovo servizio che fornirà alle realtà associative nuovi e migliori strumenti per svolgere il loro operato, dal punto di vista amministrativo e organizzativo, semplificando in questo modo la comunicazione tra queste realtà e la Pubblica amministrazione"-

Informazioni generali sugli incontri organizzati e link ai filmati sono disponibili all’indirizzo sul sito Internet del Comune. Per informazioni: [email protected] (telefono 0542 602300).