Pusher amante delle armi. In casa droga, scimitarre e 13mila euro in contanti

Più di 13mila euro in contanti, cocaina e marijuana, armi di vario genere e una lunga lista di precedenti a suo carico. I carabinieri della Tenenza di Medicina, al comando di Luca Filopei, hanno arrestato un 43enne italiano. L’uomo, disoccupato e con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, deve ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Tutto è iniziato in centro a Medicina, nel pomeriggio del 28 febbraio scorso quando i militari, che da tempo avevano sospetti, dati anche i precedenti del 43enne, si sono presentati a casa sua per un controllo amministrativo. Nel corso delle verifiche, i militari hanno intravisto, dietro la porta d’ingresso dell’appartamento, due mazze da baseball. Insospettiti, hanno chiesto all’uomo se in casa detenesse delle armi e lui, spontaneamente, ha consegnato ai carabinieri uno sfollagente telescopico lungo in apertura di 44 centimetri, un bastone animato in metallo lungo 61,5 centimetri, una scimitarra in metallo di 72 centimetri, un pugnale in metallo di 35,5 centimetri ed un altro pugnale di 44.

I militari, valutando l’atteggiamento del pregiudicato 43enne e il suo evidente stato di agitazione, che faceva sospettare che l’uomo detenesse altre armi in casa, hanno deciso di perquisire l’abitazione. Al suo interno non hanno trovato altre armi, bensì una cospicua quantità di droga: una dose di cocaina di 2,54 grammi dentro un pensile della cucina e altri 61,27 grammi occultati dentro un altro pensile, oltre ad un bilancino di precisione e una piccola quantità di marijuana. Oltre allo stupefacente i carabinieri, questa volta in camera da letto, hanno recuperato alcune buste contenenti denaro contante complessivamente pari a 13.800 euro, tutto verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

In sala da pranzo era presente anche un lettore di banconote. Una piccola quantità di droga, meno di un grammo di marijuana, è stata trovata dai carabinieri anche nel camper che il 43enne teneva in garage. Al termine delle operazioni, il soggetto è stato portato in caserma per le procedure di rito e di foto segnalamento, al termine delle quali è stato arrestato. Dopo la celebrazione del processo con rito per direttissima, svoltosi su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’arresto è stato convalidato ed il 43enne sottoposto alla misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel Comune di Medicina. La droga, i soldi e le armi sono stati tutti sequestrati.

Zoe Pederzini