Puzza di gas nella zona industriale: "Fuoriuscita di odorizzante"

Forte odore di gas nella mattinata di ieri, soprattutto nella zona industriale di Imola. A segnalarlo diversi cittadini residenti nei paraggi, ma anche gli automobilisti che in quel momento transitavano in autostrada. Così è subentrata la preoccupazione su cosa potesse essere successo.

Ma non ci sarebbe stato nessun pericolo. Infatti, subito dopo le segnalazioni intorno alle 10.30, "in mattinata durante le operazioni di manutenzione ordinaria all’impianto di odorizzante che si trova alla cabina di regolazione e misura (Remi) della rete gas di Imola Risara (zona casello autostradale), si è verificata una fuoriuscita di odorizzante allo stato liquido, per cui si è generata una bolla di odorizzante in sospensione che spostata dal vento si è poi mossa nell’aria, facendo sentire un odore di gas, ma senza che la materia ci fosse realmente", fanno sapere da Hera. Così nelle ore successive c’è stata una monitorazione dello spostamento della bolla che si è poi esaurita nell’aria. "L’odorizzante serve a conferire al gas quell’odore che lo fa riconoscere (altrimenti non avrebbe odore) per ragioni di sicurezza, così arriva prima l’odore del gas", prosegue la comunicazione da Hera.

Qualche ora più tardi perciò l’allarme è rientrato anche tra i cittadini e i residenti della zona, senza nessun danno.