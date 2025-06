"Qualcosa di nuovo non guasterebbe"

"Se qualcuno volesse aggiungere una novità sarebbe il benvenuto – sorride Julia Nesterova guardando il figlio, ancora nei primi anni di scuola –, a Imola però siamo messi abbastanza bene".

Madre e figlio si spostano spesso per testare gli impianti sportivi della città. "Tra i nostri preferiti – dicono : c’è , il Centro Sociale di Zolino per la variegatura di campi: uno da calcio, uno da calcio a 5, due da bocce e una pista per il pattinaggio e il basket". Inoltre, "apprezziamo particolarmente lo Skate park della Stalla per la buona organizzazione e la cura nella disposizione degli spazi, che rendono facile gestire i frequentatori, principalmente ragazzi".