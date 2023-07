Qualifiche e Gara 1, ecco l’agenda dei motori

Dopo l’antipasto di giovedì sera con i piloti-chef in piazza Matteotti, e le due sessioni di prove libere andate in scena ieri, il fine settimana della Superbike entra oggi nel vivo. Si parte alle 11.10 con la Superpole, che sarà seguita alle 14 da Gara-1. Domani, invece, avanti con la Superpole Race (alle 11) e Gara-2 alle 14.

La grande incognita di questo ritorno a Imola dopo quattro anni delle moto derivate dalla serie di produzione resta l’affluenza. Storicamente, la risposta del popolo della Superbike per la tappa imolese del Mondiale è sempre stata positiva. Nel 2019, nonostante Gara-2 annullata causa maltempo, venne superata quota 72mila nei tre giorni, mentre lo scorso giugno a Misano il weekend della Superbike si è chiuso con 70.815 presenze.

La particolare collocazione nel calendario di quest’anno, unita al caldo torrido di questi giorni, potrebbe però scoraggiare gli appassionati a raggiungere Imola. Tre ingressi: viale Dante, Tosa e Rivazza. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Forti sconti per i residenti in Emilia-Romagna. Aperte le tre tribune centrali, le due in cemento della Tosa, una alle Acque minerali, collina e prato della Rivazza. Pagando un supplemento, si accede al paddock e alla pit-lane.

Festa per la Superbike in centro storico con il Food village in piazza Matteotti. Ci sono cibo di strada, stand istituzionali e gazebo tematici. Sul fronte musicale, questa sera spazio alla band Alis Italia Music, mentre domani gran finale con la band Lennon Lives e il dj Elia Poggi.