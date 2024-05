Quanta gente in centro. Musica, show e cibo. Che sabato magico: "Valorizzate le attività"

Un evento che da solo non basterà a risollevare le sorti del cuore cittadino in crisi, ma che di certo ne aumenta i battiti lanciando un segnale di vitalità. Altra edizione positiva per ‘Il centro rifiorisce a maggio’: musica, show e cibo di strada protagonisti ieri da pomeriggio fino a tarda sera, con negozi aperti e tanta gente sotto l’Orologio e nelle piazze principali della città.

"Una festa degli acquisti per valorizzare il centro storico a partire da negozi, attività commerciali, esercenti e associazioni con iniziative, mostre e offerte – commenta il sindaco Marco Panieri –. A una settimana dal Gran Premio di Formula 1, Imola è pronta. E anche il suo centro storico è protagonista, diventando un vero e proprio salotto naturale all’aperto".

Nel giorno de ‘Il centro rifiorisce a maggio’, c’è stata anche l’inaugurazione delle due attività ‘Virginia-Alta Pasticceria’, guidate dalla giovane e talentuosa Virginia Consigli, una ventenne toscana allieva del maestro pasticcere Iginio Massari. Prima il taglio del nastro con brindisi e assaggi gratuiti nella boutique al civico 75 della via Emilia 75, poi un pomeriggio di festeggiamenti con musica e aperitivi nella caffetteria di via Appia 32, nei locali dell’ex bar Costanzi.

L’epicentro della festa è stato però in piazza Matteotti, dove nel tardo pomeriggio sono arrivati Moreno il Biondo e Romagna 2.0 per un viaggio nella musica popolare italiana da ballo. In serata, ecco lo spettacolo con Paolo Ruffini, tornato nuovamente da protagonista a Imola, presentato dalle conduttrici di Sky, Federica Masolin e Mara Sangiorgio, volti storici della F1 in tv. Operativi anche street-food delle aziende agricole del territorio.

Nella vicina piazza Gramsci, invece, tanta musica dal vivo prima con il duo canoro ‘Nikica’ e poi con Max Vasselli dj. Note protagoniste anche in piazza Medaglie d’oro, dove il Monnalisa Cafè ha presentato ‘Monna-Lisa Manara’, concerto chitarra e voci per rivivere le canzoni dei grandi cantautori italiani e non. E ancora, da pomeriggio a sera, piazza Caduti per la Libertà si è animata grazie alle esibizioni di ginnastica artistica, mentre piazza Mirri si è trasformata in un salotto ricco di iniziative.

