"Quanto è stato raccolto da Summer Sound?"

"A due mesi dall’evento ‘Imola Summer Sound per la Romagna’, dedicato al sostegno della popolazione colpita dall’alluvione, i cittadini sono ancora in attesa dei dati ufficiali sulle risorse effettivamente destinate alla Protezione civile". Così Ezio Roi (M5s) a proposito del concerto di beneficenza che appunto lo scorso 29 luglio ha visto Sfera Ebbasta e altri protagonisti della scena urban italiana esibirsi in Autodromo.

Al di là del dato sulle presenze (oltre 12mila spettatori paganti dichiarati dagli organizzatori), "riteniamo sia fondamentale garantire la tempestiva erogazione delle risorse promesse alla Protezione civile e fornire alla comunità imolese un resoconto dettagliato – prosegue Roi –, come dichiarato pubblicamente prima dell’evento".

Il consigliere comunale di opposizione sottolinea infatti che "quando il M5s organizzò la festa nazionale a Imola nel 2015, è stato in grado di pubblicare, appena due settimane dopo la conclusione della manifestazione, un rendiconto completo". Da qui il pressing sulla Giunta. "Chiediamo con urgenza all’amministrazione comunale di onorare il proprio impegno – conclude Roi –. La trasparenza è essenziale per instaurare la fiducia della comunità e garantire che le risorse raggiungano chi ne ha bisogno nella Romagna colpita dall’alluvione".