Quanto piace il fiume: "A Ferragosto il picco. Clienti anche dall’Emilia. Il mare? Costa troppo"

Quest’estate il fiume è molto apprezzato. Da qualcuno anche più del mare e della piscina. E il picco c’è stato proprio questo weekend, grazie a Ferragosto. A fare un punto sulla stagione sono i titolari dei chioschi lungo il Santerno, Carlo Martoncini del Shangri-la a Castel del Rio e Adriana Severi della Baia del Sole a Fontanelice.

"Quest’anno l’affluenza al fiume e, di conseguenza al chiosco, è davvero ottima – ha affermato soddisfatta Severi –. Sembrerebbe che le persone stiano puntando di più a questo tipo di turismo per un motivo economico, molti clienti si lamentano di come i lidi siano diventati troppo cari. Qui, invece, ognuno ha la possibilità di cuocere sul barbecue lungofiume la propria carne portata da casa e consumare quello che vuole al nostro bar".

È d’accordo anche Martoncini, che sta vivendo lo stesso momento positivo al Shangri-la. Quest’anno, a eccezione delle giornate di pioggia di luglio, le presenze sono aumentate. A spiegargli il perché sono stati, anche in questo caso, i clienti. "Ho chiesto un po’ alla gente che viene qui – ha dichiarato il titolare –, mi hanno raccontato che, se prima d’estate andavano al mare ogni weekend, con l’aumento dei prezzi possono permetterselo al massimo una volta al mese. Così decidono di venire qui e spendere un decimo". Le testimonianze raccolte da Martoncini questa stagione sono state numerose, considerando che, in una giornata media con beltempo, in questo tratto del Santerno arrivano tra le 200 e le 300 persone, soprattutto famiglie e gruppi di ragazzi. Le cifre salgono il sabato e la domenica, fino a raggiungere anche i 500 visitatori.

Questo fine settimana prolungato ha inevitabilmente portato a un boom ancora più forte, difficile da quantificare in numeri, sia per il Shangri-la di Martoncini che per la Baia del Sole della Severi. Entrambi avevano un numero di prenotazioni, per il pranzo di Ferragosto diversi giorni prima, che sfiorava la capienza massima. Per gestire al meglio l’afflusso la Baia del Sole ha optato per un menù fisso. Nel pomeriggio si è puntato invce sull’intrattenimento con la musica di Dj Ivan. Per quanto riguarda il Shangri-la, si è virato invece per dividere il pranzo in diversi turni per provare ad accontentare tutti.

"Abbiamo preferito non organizzare eventi e concentrarci sul servizio", ha spiegato Martoncini. Di questi ospiti, alcuni si sono fermati nel campeggio associato al Shangri-la per trascorrere direttamente tutto il weekend al fiume. E proprio il campeggio si rivela una formula sempre più richiesta anche dai clienti della Baia del Sole, che pur non avendo ancora un’area associata, riceve regolarmente richieste da chi arriva fuori zona. "Di 100 persone che arrivano, una ventina saranno fontanesi – ha spiegato la Severi –. Abbiamo dei clienti che arrivano da Modena, Ferrara e perfino Mantova. Alcuni tornano ogni anno, sono diventati affezionati". Una conferma ulteriore del successo crescente del turismo lungo il Santerno, che questo weekend ha toccato il suo apice.