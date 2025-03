Quarant’anni di Aeroclub alla tv

Domani sera, alle 21, San Marino Rtv manderà in onda, in prima assoluta, il film documentario ‘Le ali del Titano’. Il filmato, precedentemente presentato in esclusiva ai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, a Palazzo Pubblico, è stato realizzato, dall’Aeroclub San Marino. Si tratta della narrazione, attraverso interviste ed immagini, dei quarant’anni di storia dell’Aeroclub San Marino, che hanno segnato le tappe principali dello sviluppo aeronautico della Repubblica. "I sammarinesi avranno modo di conoscere – dice il presidente dell’Aeroclub Edgardo Casali – l’azione svolta dall’Aeroclub nei suoi quarant’anni di vita, azione che ha saputo dare un impulso fondamentale per lo sviluppo aeronautico avvicinando alla passione del volo tantissimi concittadini, favorendo anche, fra i giovani, la nascita di diverse professionalità nel settore".