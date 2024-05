Quarta lista per Marchetti: "Cittadini al servizio di tutti"

È "Uniti al centro per Castello" a chiudere le quattro liste che appoggeranno Francesca Marchetti candidata a sindaco per il dopo Tinti. Una lista "di semplici cittadini al servizio di tutti i cittadini", l’ha descritta Mario Parenti, capolista, 69 anni di cui quasi mezzo secolo speso come medico di medicina generale. E proprio alla salvaguardia e al potenziamento della sanità castellana guarda Parenti, "perché quella che è oggi la Casa della Comunità è un gioiello che non solo ci invidiano, ma che imitano, e allora il progetto nei prossimi anni dev’essere potenziato, garantendo un accesso dalle 8 alle 20, contribuendo così a far calare gli accessi di codici bianchi e verdi al pronto soccorso di Imola, potenziando poi anche l’assistenza domiciliare". E se l’attuale assessore Barbara Mezzetti, inserita in lista, lavorerà per un centro storico dove "dev’essere centrale il ruolo dei commercianti, e occorre su questo aprire un dialogo con le associazioni di categoria", un centro dove necessaria sarà "una rigenerazione dell’arredo urbano e una valorizzazione degli immobili comunali", in tema di welfare la lista chiede appoggio al candidato sindaco Marchetti per l’eliminazione delle barriere architettoniche in città, "ancora troppe", e ritiene indispensabile lavorare anche sulla maggior sicurezza urbana di capoluogo e frazioni.

La chiosa finale spetta alla candidata Marchetti, che ha definito l’ultima delle quattro liste presentata "composta da una molteplicità di competenze e di professionalità, il loro contributo è stato fondamentale nel redigere il programma".

Questi i nomi della lista "Uniti al centro per Castello": Mario Parenti (capolista, 69 anni, medico di medicina generale), Barbara Mezzetti (53, commercialista), Claudio Chiavaro (59, Logistic Manager), Francesca Minotti (51, avvocato), Loris Serrantoni (51, architetto), Francesca Sgarzi (30, responsabile marketing), Giacomo Marabini (21, studente), Francesca Chiluzzi (27, impiegata), Lorenzo Leoni (43, responsabile commerciale), Maria Padula (65, medico di medicina generale), Giancarlo Romagnoli (42, libero professionista).

Claudio Bolognesi