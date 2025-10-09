Quartiere Campanella. I marciapiedi finiscono sotto la lente di FdI: "Percorsi a ostacoli"

"Numerose criticità legate alla presenza di barriere architettoniche" in via Benedetto Croce, nel quartiere Campanella, che "rendono difficoltoso, se non impossibile, il transito pedonale per chi ha problemi di mobilità". Le denunciano Nicolas Vacchi e Serena Bugani, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

"Il marciapiede, in diversi punti, si presenta divelto, dissestato e soggetto a restringimenti, rendendo complessa la percorrenza non solo per chi utilizza una carrozzina, ma anche per persone anziane o con difficoltà di deambulazione – protestano i due meloniani –. La situazione riguarda entrambi i lati della carreggiata e rappresenta un evidente rischio per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini".

Secondo Vacchi e Bugani, "numerose sono state le lamentele e le segnalazioni" arrivate dai residenti sul tema. "L’abbattimento delle barriere architettoniche dovrebbe essere una priorità per ogni amministrazione – proseguono i due esponenti di opposizione –. Rendere Imola una città davvero accessibile significa garantire pari opportunità di movimento e partecipazione a tutte le persone, in particolare alle categorie più fragili. Chiediamo, dunque, che venga effettuato al più presto un sopralluogo tecnico e predisposto un intervento di manutenzione e riqualificazione del marciapiede, con l’obiettivo di rendere Imola a una città più sicura, accogliente e alla portata di tutti".

Nel mirino di Vacchi e Bugani finisce il Piano di eliminazione barriere architettoniche che verrà presentato lunedì alle 18 nella sala del Consiglio comunale. Uno strumento, quello messo a punto dalla Giunta, che non convince i due meloniani, secondo i quali il sindaco Marco Panieri e i suoi assessori "si svegliano adesso, praticamente in campagna elettorale, dopo cinque anni".

Non la vede così la vicesindaca Elisa Spada, titolare della delega alla Mobilità sostenibile. "Ancora una volta, si conferma l’ennesimo approccio estremamente superficiale da parte di FdI su strumenti che sono invece necessari per mettere a fuoco i problemi e risolverli – è il pensiero di Spada –. Su un tema così importante come l’accessibilità non si può pensare di andare avanti a spot, ma serve un approccio sistemico e organico di lungo periodo. Il Comune ha scelto di fare un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche proprio per darsi un programma di azioni concrete e definire le priorità in base alle criticità presenti. Sono stati analizzati 110km di percorsi ciclopedonali e 56 edifici pubblici, definendo schede che riportano la fotografia dello stato di fatto, con le sue criticità, e le proposte per superarle con i relativi costi stimati".

Quanto al lavoro fatto da inizio mandato, "in questi anni sono numerosi gli interventi puntuali realizzati – rivendica la vicesindaca –. Dall’ascensore nelle scuole Carducci, al sottopasso ciclopedonale N8, alla rampa di accesso alla piscina comunale in corso di realizzazione oltre che le progettualità che hanno coinvolto direttamente il tavolo H, come ad esempio il progetto di riqualificazione dei giardini San Domenico".