Quartiere Campanella . Lavori nell’area verde, la protesta dei residenti: "Togliete quella terra"

Cresce la protesta per i lavori di riempimento dell’area verde Teresa Gullace, nel quartiere Campanella, con la terra in arrivo dalle operazioni di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico del parco Lungofiume. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal Comune, il piano è quello di riutilizzare circa 10mila metri cubi di terreno vegetale di scavo per portare l’area verde alla quota dei percorsi pedonali che la contornano. Il tutto mettendo a dimora anche vari alberi. L’idea però non convince i residenti, che ieri hanno lanciato una raccolta firme online contro il progetto.

"Quell’area verde da sempre funzionava come bacino naturale contro gli allagamenti è stata riempita con la terra argillosa proveniente dagli scavi del fiume – viene ricostruito nella petizione –. Questa scelta, fatta senza alcuna progettazione, sta causando un disastro ecologico e idraulico: alberi centenari soffocati sotto metri di argilla. Terreno compattato e impermeabile, con rischio di stagnazioni e allagamenti nei garage e nelle abitazioni vicine. Perdita di biodiversità e di uno spazio verde vitale per il quartiere".

Da qui le sollecitazioni indirizzate a Comune, Arpae e Consorzio di Bonifica, enti ai quali viene chiesto di "valutare l’impatto ambientale e idraulico dell’intervento"; "rimuovere o lavorare l’argilla depositata in modo da ripristinare la permeabilità del terreno"; "coinvolgere le aziende ceramiche di Imola, che avrebbero potuto utilizzare questa terra come materia prima, evitando lo spreco di una risorsa preziosa"; "restituire all’area verde la sua funzione naturale di bacino di laminazione, fondamentale per prevenire gli allagamenti".

Sulla questione è tornato ieri anche il consigliere comunale del M5s, Ezio Roi, nelle vesti di presidente dell’associazione civica ‘Uniti possiamo’.

"Per la riqualificazione delle aree verdi e soprattutto in un’ottica di tutela idraulica, serve un approccio integrato a garanzia che le modalità di esecuzione avvengano sempre con una visione complessiva, e questo sia per la progettazione di nuova area verde che di riqualificazione di area già esistente – è il pensiero di Roi –. Si deve quindi partire dal presupposto di effettuare interventi sostenibili, che tengano conto di variabili di competenza pluridisciplinare, accuratamente progettati per la valorizzazione del patrimonio verde, in una visione strategica del ruolo che lo stesso può avere per l’ambiente urbano e per la collettività, applicando una logica di sistema con una visione olistica proiettata sul lungo termine piuttosto che mirata all’immediato e alla gestione delle emergenze".

L’esponente di opposizione, che aveva già criticato l’intervento nei giorni scorsi, torna a farne (anche) una questione di trasparenza. "Non solo ad oggi non esiste alcun cartello di cantiere, ma prodi ruspisti scorrazzano e la terra verrà poi anche rollata per fare un campo idoneo al biliardo mentre tuttora nessuno ha visto il progetto se non l’infografica: è precluso pertanto ai cittadini alcuni tipo di opposizione o tutela – protesta Roi –. Ogni progetto di questo tipo deve considerare le esigenze del territorio, gli obiettivi previsti in termini di miglioramento dei servizi ecosistemici, gli interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano a lungo termine, di risorse economiche da impegnare, di modalità di monitoraggio nonché prevedere il coinvolgimento delle comunità locali".

Enrico Agnessi