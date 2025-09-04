Quartiere Campanella . Spada difende i lavori:: "Migliorano quell’area"

All’indomani delle proteste dei residenti, che hanno lanciato anche una raccolta firma online nel tentativo di stoppare il progetto, la vicesindaca Elisa Spada (Ambiente) difende i lavori in corso nel quartiere Campanella. Il giardino Teresa Gullace, dove da giorni si lavora al riempimento della vecchia ‘buca’ con la terra in arrivo dalle operazioni di messa in sicurezza del vicino Lungofiume, "resterà un’area verde pubblica a disposizione di tutta la cittadinanza", ribadisce Spada.

Una zona, quella accanto a via della Resistenza, che "degradava verso il centro portandosi a una quota più bassa delle strade adiacenti", ricorda la vicesindaca. Ma che, aggiunge Spada rispondendo direttamente alle sollecitazioni dei residenti, "non nasce con la funzione di raccogliere le acque meteoriche del quartiere". E questo "lo dimostra il fatto che sul lato strada sono ben visibili le griglie di raccolta della pioggia collegate alla fogna", prosegue la vicesindaca.

D’altra parte, "trattandosi di un’area verde permeabile, ha sempre contribuito ad assorbire l’acqua che vi pioveva sopra – è sempre il ragionamento di Spada –. E questa è una funzione che continuerà a svolgere". E le caratteristiche della terra con la quale si sta facendo il riempimento, che secondo i residenti rischierebbero di causare stagnazioni e allagamenti nei garage e nelle abitazioni vicine, sono invece "idonee all’utilizzo per un’area verde", secondo la vicesindaca.

Poi, a fronte anche di una richiesta di maggiore trasparenza avanzata dal consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Ezio Roi, presidente dell’associazione civica Uniti possiamo, Spada torna a illustrare i piani della Giunta per quell’area del quartiere Campanella.

"È in corso la progettazione di dettaglio del parco – rimarca la vicesindaca – che prevede la realizzazione di un terrapieno verso la via della Resistenza per mitigare la percezione di questa importante arteria di traffico". E ancora, nel giardino Teresa Gullace, è prevista la "messa a dimora di un filare alberato che consentirà di ombreggiare il percorso pedonale che accompagna l’area verde lungo via della Resistenza, attualmente assolato".

In programma inoltre anche la piantumazione di nuovi alberi a "formare una quinta verde verso le abitazioni", riferisce sempre Spada.

Nuovi alberi arriveranno anche, secondo i piani della Giunta, pure all’interno dell’area verde per "dare ombra a chi vi sosta all’interno, utilizzando differenti specie arboree e incrementando la biodiversità. Il tutto – allarga il ragionamento la vicesindaca – dando continuità al sistema di aree verdi presenti nel quartiere e migliorando l’accessibilità".

Infine, da parte di Spada, una presa di posizione politica su un argomento molto delicato e particolarmente sentito dai cittadini come quello del verde pubblico.

"Da inizio mandato, come amministrazione, abbiamo dato un ruolo strategico all’infrastruttura verde per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici per la salute delle persone e allo spazio pubblico come luogo di incontro, socialità, inclusione – conclude la vicesindaca Spada –. Il tutto con senso di responsabilità nell’affrontare anche sfide importanti e complesse come il progetto di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico del lungofiume".