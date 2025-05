Quartiere Cappuccini. Riparte la protesta: "Qui troppi incidenti". Dossi in arrivo nel viale

Ripartono le proteste per la pericolosità del viale dei Cappuccini. Il giorno di Pasqua c’è stato un altro incidente stradale, l’ennesimo. Così i residenti sono tornati a chiedere al Comune nuovi interventi, in aggiunta agli accorgimenti fin qui adottati ma che si sono rivelati inefficaci, per ridurre la velocità delle auto in transito in quella zona diminuendo così il rischio di ulteriori sinistri.

Il Municipio, dal canto suo, pare aver deciso: servono nuovi dossi artificiali. E attraverso il sindaco Marco Panieri ha annunciato la loro installazione. Per vedere spuntare i dissuasori lungo viale dei Cappuccini bisognerà però attendere ancora diverse settimane. L’intervento verrà infatti portato avanti una volta che le scuole del quartiere saranno chiuse. Il motivo è chiaro: si vuole intervenire senza grosse ripercussioni su una viabilità già messa a dura prova dalla chiusura del primo ingresso della Bretella.

"Ciò che preoccupa i residenti ancora oggi è la vicinanza della scuola materna con bambini che vengono accompagnati dai genitori, dai nonni, con un gran numero di famiglie che popolano la zona a determinati orari del giorno – protestano i consiglieri comunali Nicolas Vacchi e Maria Teresa Merli (Fratelli d’Italia), che da tre anni ormai si sono fatti portavoce delle proteste dei residenti, promotori in passato anche di una raccolta firme –. Sfortunatamente, non sono mancati gravi incidenti, con auto addirittura cappottate all’altezza dell’intersezione. Viale Cappuccini non deve essere un circuito".

La lista delle contestazioni messe nero su bianco dai due esponenti di opposizione, e tramite loro dai residenti del quartiere, non è finita.

"Nei controviali pedonali c’è scarsa visibilità serale – riferiscono Vacchi e Merli –. Altro problema da risolvere senza ritardo con illuminazione idonea. Le prime segnalazioni sono del 2022: in tutto questo tempo cosa è stato fatto? Nulla di efficace e risolutivo. È stato messo il cartello di limite ai 30 km/h dalle colonne di viale Cappuccini, in alto, poco visibile: accade infatti che quando si è intenti ad immettersi nel viale, si deve controllare il passaggio ciclopedonale nonché il flusso veicolare fra viale Cappuccini e viale Amendola. La viabilità del cartello è pertanto ‘sacrificata’ da queste dinamiche".

Per questo motivo, i due meloniani chiedono che "il limite venga meglio segnalato". E nel frattempo, annunciano una mozione in Consiglio comunale per chiedere che "si migliori la segnaletica stradale orizzontale e verticale nella zona di viale Cappuccini, limitatori di velocità sul viale, maggior illuminazione per le ore serali per favore la viabilità e la sicurezza. La Giunta – attaccano Vacchi e Merli – ha dormito tre anni. Le risorse per prendere provvedimenti ci sono, il quartiere Cappuccini e il suo viale meritano di diventare un ambiente più sicuro, ordinato, illuminato e soprattutto sereno, sia per i residenti che per tutti coloro che trafficano la zona".