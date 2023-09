Quartiere Marconi, riapre lo storico asilo

La storica scuola “Madonna del Carmine”, nel quartiere Marconi, riaprirà domani gestita dalla neo cooperativa “Le Favole di Alice”, nata tra la collaborazione e l’intesa di due cooperative sociali del territorio già da tempo impegnate nel mondo dell’educazione, ovvero “Il Nido di Alice” e “Le favole”.

Durante il mese di agosto vertici e personale della nuova cooperativa hanno messo tutte le loro energie per completare, in una corsa contro il tempo, una vera e propria trasformazione degli ambienti e dare vita al Polo 06 “Le Favole di Alice”, che fornisce il servizio di nido d’infanzia e materna d’infanzia, in convenzione con il Comune. L’altro giorno, in vista dell’apertura, hanno organizzato una festa di inaugurazione, con merenda, per le famiglie che hanno deciso, in continuità, di proseguire con la nuova gestione, trovando un servizio completamente rinnovato, che prevede una sezione di nido d’infanzia e due sezioni di scuola dell’infanzia, in grado di accogliere anche fino a 70 bambinie in totale.

"E’ una bella notizia che lo storico edificio per l’infanzia e il doposcuola dedicato alla Madonna del Carmine abbia trovato una nuova vita – sottolinea il vicesindaco Fabrizio Castellari –. E’ il segno della vitalità della cooperazione sociale che si impegna, in città e nel territorio, per l’infanzia e per lo 06. Con il nome “Le Favole di Alice” hanno deciso di raccogliere il testimone lasciato da un’altra cooperativa sociale che ha gestito l’attività di nido e scuola d’infanzia fino a giugno scorso, garantendo così la continuità del servizio. E’ stato un taglio del nastro molto bello, vivace e divertente con le educatrici, le famiglie ed i bambini e bambine, per una realtà che propone il servizio per la fascia 06 oltre al doposcuola per gli alunnie più grandi. Il Comune sostiene a tutto tondo, anche economicamente, i soggetti privati convenzionati impegnati nei servizi 06 attraverso le due convenzioni attive".

Il vicesindaco ha inoltre colto l’occasione per ringraziare accanto alle due presidenti delle cooperative sociali, Maria Cristina Iaffaldano de “Il Nido di Alice” ed Elvira Geraci de “Le favole”, anche la parrocchia del Carmine, rappresentata da don Massimo Martelli, che ha messo a disposizione i locali a condizioni accessibili affinché non si interrompesse una storia pluridecennale e bellissima, legata appunto alla “Madonna del Carmine”. "Una storia così preziosa e una scelta lungimirante, in particolare per il quartiere Marconi, protagonista anche attraverso il progetto “Marconi in rete” – conclude Castellari –. Questa inaugurazione è il segno di una vitalità che si rinnova, forte di una profonda collaborazione con il Comune ed i suoi pluridecennali servizi all’Infanzia, presenti con la nuova responsabile, Barbara Molinazzi, che ringrazio".

