Quattro film di qualità Torna Casale Cineforum

Casalfiumanese celebra i capolavori del grande schermo con la quarta edizione del Casale Cineforum. La rassegna cinematografica, in programma dal 20 giugno al 18 luglio, è organizzata dalla Pro Loco del paese con il patrocinio del municipio ed il contributo di oltre 80 aziende. Un appuntamento che lo scorso anno portò in collina addirittura il celebre regista Pupi Avati. Format che vince non si cambia e le proiezioni in piazza Cavalli, ad ingresso gratuito con offerta libera, saranno ancora anticipate dai dibattiti in compagnia di ospiti illustri.

Si parte il 20, alle 20, insieme al noto filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti per sviluppare il tema ‘L’uomo e la tecnologia’. Un’ora e mezza dopo ecco il film ‘Disconnect’. Una settimana più tardi la serata Roald Dahl per bambini aperta dalla lettura-spettacolo ‘La medicina per la nonna’ seguita dalla pellicola ‘Il GGG - Il grande gigante gentile’. Il 4 luglio protagonista sul palco il regista Giorgio Diritti insieme al collega Paolo Marzoni per sviluppare la traccia ‘Con i miei occhi: il cinema di Giorgio Diritti’. Una bella parentesi di approfondimento per scoprire tutti i segreti dell’allievo di Pupi Avati, salito agli onori delle cronache nel 2005 con la sua fatica d’esordio ‘Il vento fa il suo giro’ che ricevette ben cinque candidature ai David di Donatello e quattro ai Nastri d’argento. Non meno apprezzati i successivi lavori. ‘L’uomo che verrà’ (2009) ha vinto entrambe le statuette e sarà proiettato dopo la chiacchierata. Pluripremiato anche lo splendido ‘Volevo nascondermi’ (2020) che racconta la vita del pittore Antonio Ligabue.

Il 12 luglio riflettori puntati sul giornalista Dario Fabbri per argomentare il filone ‘L’equilibrio del terrore’ poi tutti seduti in platea davanti al classico ‘Il Dottor Stranamore’. Chiusura il 18 nel parco di Villa Manusardi con tanto di picnic e incontro con Francesco Costa, vicedirettore del giornale on-line il Post, sul tema ‘Questa è l’America’, moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino. A seguire, sullo schermo, ‘Nomadland’.

"Siamo molto soddisfatti della programmazione della rassegna che comprende ospiti prestigiosi e, dopo Pupi Avati, la presenza di un altro grande regista come Giorgio Diritti – spiega Emanuele Alpi, curatore dell’iniziativa –. Insieme ai protagonisti delle serate abbiamo pensato ai temi dei dibattiti e alle successive proiezioni. Idee chiare e un bel gioco di squadra, stiamo andando nella giusta direzione". Soddisfatto anche Roberto Alpi alla guida della Pro Loco di Casalfiumanese: "Sosteniamo in pieno questa proposta culturale che ben si concilia con gli altri eventi dell’associazione – conclude –. Un impegno importante che varca i confini della vallata come gradimento. Un percorso di crescita costante in termini di qualità. In futuro sarà vincolante la sinergia con il Comune per andare oltre il patrocinio".

Mattia Grandi