Quattro nuovi alloggi Erp Acquisizione del Comune

Il Comune ha deciso di acquistare quattro alloggi da destinare a finalità sociali. La delibera è del consiglio comunale, che a maggioranza ha disposto l’acquisizione di quattro abitazioni con autorimessa per dare una risposta abitativa a famiglie in seria difficoltà nel reperire un alloggio direttamente sul mercato privato delle locazioni: tre di questi alloggi saranno destinati a patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp), mentre uno sarà destinato a locazione permanente. Il prezzo d’acquisto è ststo fissato in quasi 390mila euro, ma l’onere complessivo a carico del Comune sarà di 353mila euro, perché è stato restituito alla Regione un contributo a suo tempo erogsto di circa 35mila euro. I quattro alloggi coprono in tutto quasi 310 metri quadrati (vanno dai 78 metri a 99 metri quadrati).

La storia di questo quattro alloggi che vanno ad arricchire il patrimonio immobiliare pubblico parte nel 1998, quando il Comune sigla una convenzione con la Cooperativa edilizia case popolari per la cessione di aree convenzionate nell’ambito del Piano integrato Panzacchia lotto 21; poi la Cooperativa, ora in liquidazione coatta amministrativa, incorpora per fusione la Coop Edilizia Case Popolari che ha realizzato interventi edilizi con contributi pubblici in via Samacchini a Castel San Pietro, ovvero 12 alloggi di cui sette a proprietà indivisa.

Con un successivo passaggio amministrativo, la Cooperativa edilizia Case Popolari si fonde nella Cooperativa Caser, la quale si fonde a sua volta per incorporazione nel Consorzio Cooperativa Casa e Servizi scrl che ha come scopo sociale principale l’assegnazione ai propri soci di immobili a destinazione abitativa. In ultimo, la Caser viene posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Mise del 2015.

Il passaggio amministrativo successivo, fondamentale, è che gli alloggi possono divenire di proprietà individuale, mentre prima erano proprietà indivisa (cioè con due o più persone titolari del bene immobili).

Il Comune ha quindi apportato delle modifiche alla convenzione per la vendita degli alloggi e ha proceduto con l’acquisizione "a condizioni particolarmente convenienti", come recita la delibera del consiglio comunale. Uno è attualmente occupato, tre sono liberi.