Quattro serate sul mondo del lavoro con i Quaresimali

Quattro serate sul mondo del lavoro, il senso cristiano nelle forme artistiche, l’esperienza di padre Maccalli rapito in Niger e infine il papato di Benedetto XVI. Ritorna l’appuntamento con i Quaresimali della parrocchia di San Francesco, in programma ogni martedì di Quaresima a partire dal oggi nella chiesa di San Pio in via Gradizza, sempre alle 20.45 e tutte a ingresso libero. Oggi serata dal titolo ‘Il lavoro con lo stupore negli occhi’: ospite padre Natale Brescianini, monaco benedettino che è impegnato anche nell’attività di formatore e consulente aziendale. Martedì 7 marzo atteso Fernando Muraca, scrittore e regista (Don Matteo e Il Commissario Rex tra le sue opere), raccontatore di storie portatrici di uno sguardo cristiano. Martedì 14 marzo in collegamento padre Pierluigi Maccalli, missionario in Niger tenuto sotto sequestro per due anni da un gruppo di miliziani jihadisti.