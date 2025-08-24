Quattro supermercati nel mirino. Arrestato il rapinatore ‘cortese’: "Scusate il disturbo, a me i soldi"

È entrato in azione con il volto travisato, indossando abiti pesanti in pieno agosto e armato di un taglierino. Ma ciò che ha colpito maggiormente le cassiere finite nel mirino è stato il suo modo di porsi: niente urla, nessun gesto scomposto, anzi un tono pacato, quasi cortese. È la singolare modalità con cui un 35enne imolese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ha messo a segno due rapine in rapida successione ai danni dei supermercati Md e Conad, prima di essere bloccato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile.

Il primo episodio risale alle 14 circa del 21 agosto, al discount Md di via 1° Maggio, in zona industriale. Avvicinatosi alle casse, l’uomo ha minacciato la dipendente intimandole: "Apri tutto, apri tutto, dammi i soldi!". La donna, spaventata, ha trovato riparo dietro la responsabile del punto vendita, lasciando che il rapinatore arraffasse le banconote: 661 euro in tutto. Poi la fuga a bordo di una Citroën C3.

Trascorrono appena otto minuti e, poco distante, scatta un nuovo allarme. Al Conad di via Benedetto Croce, nel quartiere Campanella, due cassiere raccontano di essere state affrontate dallo stesso individuo, sempre travisato e armato. Questa volta però le parole sono state persino più gentili: "Buongiorno, aprite i cassetti e nessuno si fa male". Dopo essersi impossessato di 1.364 euro, il rapinatore non si è limitato a scappare: ha ringraziato, si è scusato per il disturbo e ha augurato "Buona giornata" alle commesse.

Una fuga durata poco. I carabinieri, che nel frattempo avevano già ricevuto le due segnalazioni, hanno intercettato la Citroën. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha accostato, è sceso dall’auto e si è inginocchiato con le mani in alto, dichiarando senza esitazioni: "Sono stato io a fare le due rapine".

Durante le procedure di arresto, il 35enne ha mostrato piena collaborazione: ha restituito il denaro rubato, consegnato l’abbigliamento e il taglierino utilizzato per minacciare le dipendenti. Non solo: ha anche confessato spontaneamente di essere l’autore di altre due rapine avvenute pochi giorni prima, il 16 agosto, sempre in città. In quell’occasione erano stati presi di mira i supermercati In’s di via 1° Maggio e Dpiù di via Goito, quest’ultimo nel quartiere Campanella. Allora il malvivente si era presentato con un pugnale, riuscendo a portare via circa 520 euro.

Per confermare le proprie parole, l’uomo ha indicato ai militari dell’Arma il punto preciso in cui aveva nascosto gli abiti e l’arma: una siepe nei pressi della zona dei colpi. Quanto rinvenuto è stato messo sotto sequestro.

Su disposizione della Procura di Bologna, il 35enne è stato accompagnato in carcere ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.