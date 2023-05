Quattrocento evacuati in vallata Enorme frana blocca la Montanara

Poche parole e tanti fatti. La vallata del Santerno reagisce in silenzio all’onda d’urto del maltempo che l’ha travolta in pieno ma conta quasi 400 sfollati. "Danni ingentissimi ma una grande forza espressa dalla gente – analizza il sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi –. Già restituita una certa dignità al comparto viabile alidosiano con la riapertura della Montanara e della via Panoramica da Valsalva". Il punto dopo una giornata intensa condita da una maxi frana piovuta sulla Montanara tra Valsalva e Moraduccio. Mauro Ghini, alla guida del municipio di Borgo Tossignano: "Smottamenti in movimento – racconta – L’acqua che refluisce porta dietro sé numerose piaghe. Tra queste un’importante massa di terra all’altezza della vecchia chiesa di via Campiuno dove è crollata la strada. In via Rio Maggiore, invece, c’è una frana nel rio che ostruisce anche l’asse viabile. Evacuata la porzione alta della zona". Per Casalfiumanese ancora fuori dalle abitazioni i residenti del centro storico, con la palestra del capoluogo a disposizione degli sfollati così come la biblioteca per la prima accoglienza, e di una parte di via Marsiglie. Difficoltà a Sassoleone dove si cerca di ripristinare la corrente elettrica e sono stati distribuiti sacchetti di acqua potabile. Evacuati in una settantina a Fontanelice per una crepa molto estesa nel terreno. Boccata di ossigeno per Mordano, Castel Guelfo e Dozza dopo la grande paura. Nel paese amministrato dal sindaco Nicola Tassinari è stata riaperta via Cavallazzi, mentre si lavora senza sosta per la rimozione dallo strato di fango dalla Lughese dopo lo spostamento di tre camion sorpresi dall’esondazione del Santerno. Più problematico il quadro nelle vie Bazzino e Buttacece. Già chiesto alla Regione il ripristino della falla sull’argine, mentre diverse persone hanno fatto ritorno a casa dopo la notte trascorsa alla Cittadella di Bubano adibita a prima ospitalità. Tra loro anche alcuni sfollati di Massalombarda e Fruges.

Arterie stradali tutte agibili a Castel Guelfo compresa la via Molino trasformata dall’acqua in un canale: "L’opera di pulizia è partita dalla zona ovest del paese, la più colpita – spiega il primo cittadino Claudio Franceschi –. Oggi contiamo di completare le lavorazioni. Il Sillaro ci ha sorpreso alle spalle, noi lo aspettavamo da est. In poche ore ha invaso gran parte del centro. Grazie ai volontari della Protezione Civile di Vicenza, Porto Tolle e al municipio di Castel San Pietro per l’aiuto".

A Dozza si monitora la situazione "Scenario in costante evoluzione – ragiona il sindaco Luca Albertazzi –. Una trentina le persone evacuate con diverse frane che insistono nella porzione collinare della superficie comunale".