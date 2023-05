Quattrocento studenti per Pirezio Premio Pirazzini al gran finale

Martedì alle 10.30 nella sala stampa dell’Autodromo cerimonia di premiazione dei vincitori della decima edizione del premio ‘Ezio Pirazzini, protagonista di una passione’.

Aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori del Circondario di Imola e del territorio, il premio ha visto la partecipazione di tutte le scuole superiori di Imola e del territorio circostante: il polo liceale ‘Rambaldi, Valeriani, Alessandro da Imola’; l’Istituto Tecnico Agrario e Chimico Scarabelli-Ghini; l’Istituto d’Istruzione Superiore Alberghetti; l’Istituto d’Istruzione Superiore Paolini-Cassiano da Imola”; l’alberghiero Scappi di Castel San Pietro e il Polo Tecnico Professionale di Lugo.

La traccia di questa edizione era ‘Campioni come riferimento o campioni e basta? Non c’è valore senza rispetto: è vero anche oggi, che la competizione si fa sempre più esasperata? Racconta il tuo campione del cuore e le emozioni che ti trasmette’ è stata molto apprezzata dagli studenti. Sono stati infatti oltre 400 le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato, presentando più di 300 elaborati (in alcuni casi hanno collaborato più studenti e anche classi intere allo stesso lavoro).

Dedicato alla memoria del giornalista sportivo imolese Ezio Pirazzini, il concorso è organizzato dall’Associazione nazionale atleti olimpici e a zzurri d’Italia-sezione di Imola, insieme alla figlia Gabriella Pirazzini, a Marco Isola e Vinicio Dall’Ara, e ad altri amici del giornalista. L’obiettivo è promuovere la capacità narrativa, la passione sportiva e la conoscenza di campioni, personaggi, strutture che ne hanno fatto la storia, attraverso articoli, piccoli saggi o filmati. La giuria si compone dei colleghi più cari di Pirazzini, quali Pino Allievi, Raffaele Dalla Vite, Renato D’Ulisse, Beppe Tassi. Il premio si articola come sempre in due sezioni: stampa (con la scrittura di un articolo entro le sessanta righe) e la parte multimediale (con la produzione di un filmato non superiore ai 3 minuti). Ogni sezione prevede tre premi in denaro per i tre primi classificati di ogni gruppo – 300 euro al primo di ciascuna sezione; 200 euro al secondo e 100 euro al terzo classificato -, a cui si aggiungono vari altri premi speciali.

Gabriella Pirazzini sottolinea: "Questa edizione ha il sapore del multi compleanno: è la decima edizione del Premio; quest’anno Ezio avrebbe compiuto cento anni (è nato l’1 ottobre 1923); inoltre festeggiamo I 70 anni dell’autodromo che proprio Ezio ha visto nascere e alla cui crescita ha contribuito". Proprio per celebrare queste ricorrenze, la locandina del Premio e lo speciale chiudi lettera riportano la foto di Ezio Pirazzini con in mano il suo libro dedicato all’autodromo.